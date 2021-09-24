Мечта шута: Байден часто будет вызывать Зеленского в Вашингтон для мелких поручений – политолог

24.09.2021 22:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

После визита Зеленского в США с тайным планом реформ для Украины на 270 миллиардов американцы поняли, что их хотят обдурить, поэтому приняли решение давать Киеву мелкие поручения и требовать за них отчёт.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впервые США ведут себя очень прагматично с малыми союзниками, как Украина. Они, когда президент Зеленский привёз тайный план реформации Украины на 270 миллиардов, то американцы поняли, что с ним надо говорить очень конкретно и об очень простых каких-то вещах. Этот огромный масштаб – это фокусы, это кукла, и с этого ничего не получится. На самом деле они применяют к Украине, а прежде всего к Зеленскому, а это значит, что ему не доверяют, сильно не доверяют не только ему, а Офису президента, как штабу реформ», – сказал он.

Небоженко подчеркнул, что теперь руководство США будет нарезать Владимиру Зеленскому конкретные задачи, которые тот обязан выполнять.

«Они применяют стратегию малых дел, малых шагов. Сделал какую-то конкретную договоренность, получай награду… или нет. Поэтому поездки президента будут частыми по мере того, как он будет выполнять очень конкретные, но малые, очень ощутимые задания, которые ему нарезаются в Вашингтоне, но с которыми он соглашается. Да, назовём это внешним управлением, но это не так, как раньше – сделайте демократию, расправьтесь с пятой колонной, остановите антиамериканизм, делайте реформы. Нет, теперь всё это прошло, теперь ставятся очень конкретные задачи, по которым президент должен отчитываться. Так что мы будем часто его видеть, если, конечно же, ему будет – с чем ездить в Вашингтон», – рассказал Небоженко.