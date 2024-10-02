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Президент США Джо Байден Байден может разрешить Украине наносить ракетные удары американскими ракетами вглубь России после выборов, которые пройдут в Штатах в начале ноября.

Такое предположение, основываясь на информации своих инсайдеров, делает принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу издание — The Washington Post.

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«Разрешение Украине на использование ракет дальнего радиуса действия стало бы одним из важнейших сигналов того, что США стремятся поддержать Киев в этой долгой и тяжелой войне… Президент Байден слишком осторожен, чтобы снять ограничения на использование дальнобойного оружия Украиной перед выборами. Но после выборов это возможно», — утверждает WР.

По словам конфидентов издания, в Киеве считают «проблемными» обоих кандидатов в президенты США.

Камалу Харрис — как потенциальную продолжательницу слишком осторожной, направленной на избежание эскалации политики Джо Байдена.

Дональда Трампа — из-за угрозы попытки принуждения Украины к миру ценой территориальных уступок России.

По словам двух украинских законодателей, они пытаются склонить на свою сторону союзников Трампа уже несколько месяцев. Но попытки привлечь республиканцев, симпатизирующих Украине, не принесли успеха.

По мнению журналистов, несмотря на то, что Зеленскому пока не удалось убедить американцев поддержать его «план победы Украины», а также добиться снятия ограничений на дальнобойные удары, он все же уехал в Киев не с пустыми руками, а «с помощью, которая будет гарантировать, что Украина сможет рассчитывать на поддержку США до прихода к власти новой администрации».

«Результатом этих встреч стало то, что Украина публично продемонстрировала, что она одинаково взаимодействует с обоими кандидатами. Украина не имеет фаворитов и готова к открытым, нормальным отношениям с любой будущей администрацией», — цитирует издание некоего Александра Краева, аналитика малоизвестного, однако, судя по контексту, обслуживающего интересы Банковой киевского центра «Украинская призма».

По его мнению, первые результаты дискуссий по украинскому плану можно будет увидеть во время нового заседания в «формате Рамштайн» уже в октябре.

Обнадеживает украинцев и то, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что видела отдельные части плана Зеленского и «в нем изложены стратегия и план, которые могут сработать».