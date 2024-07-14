«Мечтал о мировой славе, закончил украинской обслугой»: Галкин начал вести свадьбы на мове

Муж популярной в прошлом веке певицы Аллы Пугичевой иноагент Максим Галкин был ведущим на свадьбе пары из Киева. Украинцы организовали торжество с размахом – в районе озера Комо в Италии в роскошном особняке, аренда которого на один день стоит €19 тыс. (~1,8 млн. рублей).

Галкин пел на украинском языке и даже прочел стишок про «пароль украинца», слова которого считаются непроизносимыми для россиян. Гонорар Галкина составил €100 тыс (приблизительно 9,5 млн. рублей).

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Общественная организация «Сорок сороков» обратились в СК РФ с просьбой проверить Галкина на предмет спонсирования ВСУ, что подпадает под статью 275 УК РФ — «Государственная измена». Общественники обратили внимание, что вместе с Галкиным на свадьбе выступал певец Монатик, который доходы от всех своих выступлений, в том числе и на корпоративах, переводит на нужды украинской армии. Общественники не исключают, что часть гонорара за свадьбу муж Пугачевой также перечислил ВСУ.

«Что работать клоуном у п***расов, что п***расом – у клоунов, занятие вполне обычное. За это мы осуждать Галкина не станем. Но клоун и п***рас, который вообразил себя моральным авторитетом, вот это настоящая беда», – прокомментировал новость публицист Сергей Мардан в своем тг-канале.

«Галкин начал выступать на свадьбах, потому что из-за его поддержки войны и фашистского режима на Украине он потерял возможность выступать с концертами и в России и в большинстве нейтральных стран, где живут люди русской культуры. Здесь он выступает на свадьбе у украинского олигарха. Его при этом заставили и петь и даже говорить только на украинском языке, – чтобы унизить наверное. И он унижается. Многие радуются смотреть на унижение предателя и подлеца, – хоть такая расплата за подлость. Поэтому это видео сейчас очень популярно. Интересно, – а руку он олигарху целует? Ну как это принято у боссов мафии?» – пишет политолог Сергей Мардан.

«Путь к успеху Галкина – петь на украинском на свадьбе украинских олигархов. Чем его российские не устраивали? Мечтал о мировой славе, закончил украинской обслугой», – резюмирует член Совета по правам человека Марина Ахмедова.