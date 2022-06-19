Мечтать нужно осторожно… Европа мечтала отказаться от российского газа

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Как же всё замечательно складывается для Европы. Они же мечтали отказаться от российского газа, и вот – удача! Сначала Украина заблокировала транзит газа через пункт «Сохановка». И с 110 млн куб в начале марта сократили прокачку до 42 млн куб.

На американском заводе СПГ Freeport LNG – одном из основных экспортных терминалов США, 8 июня случился пожар. Завод остановлен минимум до конца июня. Простые американцы могут радоваться – у них снижение цен на газ. А Европа – как всегда в последнее время – грустит, ведь завод давал 15-16 млрд куб СПГ на экспорт в Европу и Азию.

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До того, отсох трубопровод «Ямал – Европа». Якобы отказались от российского газа Польша, Болгария и прочие поклонники демократии. Теперь поляки берут российский газ у Германии, который превращается в «молекулы свободы», если за него переплатить немцам.

Сломался агрегат Сименс, установленный на «Северном потоке – 1». И его не вернут. Объемы сократились, цена подскочила.

Пожар на месторождении на Ямале. Цена, как обычно – «не москаль» – скачет.

Ладно, пожар тушат. А, что с сименсовской техникой?

В «Газпроме» решили не ждать, пока остальные газотурбинные двигатели, производства Сименс потребуют ремонта, и… решили провести плановые профилактические работы на СП-1 – ещё на двух таких агрегатах.

Спасибо европейцам за правильный выбор способа расчета цены на газ – за прошедшую неделю из-за всех перипетий стоимость фьючерсов на газ на хабе TTF подскочила на 72%, а за последние 12 месяцев биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 320%.

На этом череда удач для Европы не завершилась. С 21 по 28 июня будет приостановлена транспортировка по двум ниткам «Турецкого потока».

«Газпром» сообщает, что это плановое ежегодное техническое обслуживание, а приостановка транспортировки согласована со всеми заинтересованными сторонами заблаговременно. Заблаговременно! И цены заблаговременно согласованы, кто не согласовал, «Газпром» не виноват. Ранее о сроках ремонта сообщала турецкая компания Botas и болгарская «Булгартрансгаз».

Bloomberg подливает масла в огонь: «Действия России по сокращению поставок газа в Европу делают нормирование газа вполне реальной перспективой».

Т.е. европейцам придется потеть без кондиционеров, а мыть «отдельные части тела» исключительно прохладной водой.

Говорят, таких сумасшедших, как европейские «лидеры», эффективно лечить электричеством. Но, оказывается, и газом можно.

Да, снижение объемов поставок газа из России есть. Но оно вполне компенсируется ростом цены. Хотя продавать за их евро и доллары давно нужно было прекратить. В этой ситуации пора переходить на клиринговые расчеты и получать в обмен на ресурсы необходимую технику, оборудование, технологии, ширпотреб.

В Европе начинаются необратимые процессы с закрытием предприятий – в металлургии, химпроме, агросекторе. На очереди социальные волнения и введение карточного режима. Начался отбор газа, который уже закачивали в ПХГ на зиму. Всё только начинается. Этот год не самый тяжелый, если представить, что будет в следующем. Но, «где мы, а где завтра»,

И, что печально – некому им даже крикнуть – «АСТАНАВИТЕСЬ!!!»

Актуальным становится вопрос – кто будет торжественно откручивать вентиль «Северного потока – 2»? Без него апокалипсис начнется ещё до наступления отопительного сезона. Может Ангеле Меркель доверить почетную миссию? Всё-таки при ней строили и тормозили запуск СП-2. И в те благословенные времена поводом для задержки была не СВО, а нынешний сиделец Навальный…

Были же времена…