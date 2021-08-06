Мечтавшая стать игроком Тимановская тут же оказалась пешкой в чужой игре

06.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Устроившая скандал на Олимпиаде белорусская бегунья Кристина Тимановская руководствовалась таким расчётом, что приехать за границу в образе гонимой жертвы «кровавого тирана» намного выгодней, чем в качестве очередной посредственной спортсменки.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил публицист Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тимановская, конечно, не должна была бы так бурно реагировать, если по-хорошему, но я не уверен, что она хотела по-хорошему. Извините, когда буквально через несколько часов после новости её муж выехал на Украину, ясно, что, скорее всего, он уже сидел на чемоданах. То есть что всё это супруги запланировали заранее и просто ждали удобного повода. Понятно, что приехать за границу в образе гонимой жертвы кровавого тирана, это намного выгодней, чем ехать за границу просто в качестве очередной не очень удачливой спортсменки», – заявил Вассерман.

«Беда в том, что она надеялась, что войдёт в эту игру именно как игрок, но после первых же своих ходов стала пешкой в чужой игре. Такое, к сожалению, тоже бывает», – констатировал публицист.