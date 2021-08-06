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06.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Спорт
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Мечтавшая стать игроком Тимановская тут же оказалась пешкой в чужой игре

Устроившая скандал на Олимпиаде белорусская бегунья Кристина Тимановская руководствовалась таким расчётом, что приехать за...

Устроившая скандал на Олимпиаде белорусская бегунья Кристина Тимановская руководствовалась таким расчётом, что приехать за границу в образе гонимой жертвы «кровавого тирана» намного выгодней, чем в качестве очередной посредственной спортсменки.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил публицист Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тимановская, конечно, не должна была бы так бурно реагировать, если по-хорошему, но я не уверен, что она хотела по-хорошему. Извините, когда буквально через несколько часов после новости её муж выехал на Украину, ясно, что, скорее всего, он уже сидел на чемоданах. То есть что всё это супруги запланировали заранее и просто ждали удобного повода. Понятно, что приехать за границу в образе гонимой жертвы кровавого тирана, это намного выгодней, чем ехать за границу просто в качестве очередной не очень удачливой спортсменки», – заявил Вассерман.



«Беда в том, что она надеялась, что войдёт в эту игру именно как игрок, но после первых же своих ходов стала пешкой в чужой игре. Такое, к сожалению, тоже бывает», – констатировал публицист.

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