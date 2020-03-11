Мечтавшую об инвесторах Украину намертво облепили мировые финансовые спекулянты – экономист

11.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина входит в число слабых, развивающихся стран, на которых наживаются мировые финансовые спекулянты, под собирательным названием – «коллективный Сорос».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если рассматривать Украину как акционерное общество, то сейчас при смене правительства просто доля акций поменялась немножко, но курс, которого по большому счёту нет, а есть движение по течению, и оно просто осталось», – заявил эксперт.

«А кто сегодня главный акционер – Сорос?» – спросил политолог и телеведущий Вадим Карасёв.

«По поводу Сороса. Тут я согласен с тем, что не надо мифологизировать Сороса, потому что это собирательное понятие. Ну, дедушка, ему уже где-то девяносто лет. Есть мировые финансовые спекулянты, которые – они правильно делают – они видят слабые страны, развивающиеся, со слабыми правительствами, особенно там, где они могут повлиять, почему бы не заработать денег? Вот они берут и зарабатывают.

В прошлом году Украина установила, кстати, мировой рекорд, он заключается, к сожалению, в негативе: у нас был самый дорогой государственный долг в мире.

Спекулянты смотрят на шарик, который называется Земля, где мы можем больше всего заработать – о, в Украине! На правительство мы влияем? Влияем.

И поехали: в прошлом году те, кто заходили ещё в январе 2019 года, они заработали до 40 процентов годовых в валюте, если даже не больше», – рассказал Скаршевский.