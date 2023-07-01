Мечтаю о Донецке в руинах – вступивший в ВСУ дончанин

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Донецк и Луганск всегда были пророссийскими городами.

Об этом каналу «Online. UA» заявил взятый в плен в «Азовстали» и вернувшийся на Украину по обмену, в прошлом житель Донецка, морпех ВСУ Иван Голобков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню, как я шёл по Донецку и увидел большой билборд (это 2012 или 2013 год был) – «Партия монархистов России». В украинском городе. Меня это очень поразило, меня это удивило. Мне кажется, что города Донецк, Луганск, они были давно отданы на откуп России. Там заправляла Россия почти всем. Сам по себе мне очень нравится Донецк, я имею надежду туда вернуться. Я скажу слово «Украина», для кого-то это просто название, для меня это намного больше, чем название, это для меня и радость, и слёзы. Но я хочу жить в Донецке. Как бы это пафосно ни звучало, я или умру, или буду там жить. …Говоря о 2014 годе, когда весь Донецк, скажем так, почти весь, много кто был за ДНР, я пошёл против течения. Как-то это моё – переть против», – бахвалился Голобков.

ВСУшника спросили, какой, по его мнению, должен быть будущий Донецк.

«В долгосрочном будущем или в ближайшее время? В ближайшее время я вижу его в руинах. А [в долгосрочном] это, наверное, будет цветущий город. Киев будет нервно курить. Донецк, как Феникс, сейчас он должен пройти этот момент сгорания», – разглагольствовала вырусь.