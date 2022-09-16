Мечтающие о «договорнячке» гораздо опаснее «звёздной дряни», выступающей против СВО – Бородай

16.09.2022  20:21 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия выиграет эту войну любыми средствами, несмотря на то, что есть определённые круги российского общества, которые готовы на самые позорные договорняки с Западом, лишь бы всё было, как раньше, по-старому.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия выиграет эту войну любыми средствами, несмотря на то, что есть определённые круги российского...

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«Вся эта дрянь, которая хочет смерти русским солдатам и при этом привыкла в России зарабатывать деньги, которая сначала свалила за рубеж, а потом поняв, что они там – на хрен никому не нужны, что они там – никто, они сюда приехали снова зарабатывать деньги. При этом ещё, как Алла Пугачёва, говорят о том, что нам надо вправить мозги.

Помимо этой сволочи, существуют люди – посерьёзней и посолидней, которые очень бы хотели, чтобы произошёл какой-нибудь договорнячок. Конечно, чтобы не очень позорный, но можно и позорный. Чтобы всё вернулось – и стало как всегда. Они очень не хотят в России мобилизации любой – промышленной или военной. И вообще, они не хотят, чтобы всё это продолжалось, потому что – если мы воюем всерьёз, то страна меняется полностью, существенно. Меняется идеологически, политически, внутренне меняется тоже. А им не хочется менять свой образ жизни.

Они рассчитывают на свои швейцарские счета, на особняки в Англии, на своих детей в каких-то там школах. Они рассчитывают на то что, всё то, что они делали десятилетиями, это всё пока заморозилось, а потом, когда снова всё вернётся, старое и прежнее, – всё разморозится, и будет всё хорошо. Они будут снова тусоваться в Сан-Тропе или где-то на Сардинии. Снова у них будут вечеринки с Агутиным, Галкиным и Ваней Ургантом. Всё будет – как прежде», – отметил он.

«Им я точно могу сказать – нет, дружочки, ничего уже, как прежде не будет. Даже не надейтесь. Ничего не будет как прежде. Мы в этой войне обязаны выиграть, и выиграем любыми средствами», – высказался Бородай.

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