«Мечтают о возвращении сытых времён как до 2014 года», – Учёный из Севастополя рассказал о саботажниках в Москве

Научного подхода к изучению Украины и отдельно Черноморского региона в России не существует. После распада СССР российская политическая элита формировала свое отношение к бывшим советским республикам с позиции «да куда вы денетесь», тогда как в США украинской проблематикой вот уже полвека занимаются ведущие университеты – один Чикагский центр украинистики содержит 12 магистерских программ или 1200 студентов.

В то же время даже сейчас в России получить грант на изучение Черноморского региона проблематично – академическое сообщество крайне рефлексирует о «сытых» временах до 2014 года и считает их возврат приоритетным в сравнении с региональными задачами. Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил доктор политических наук, заведующий кафедрой «Политические науки» СевГУ Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Наша кафедра изучает достаточно давно проблему безопасности Черноморского региона. Мы в 2019 году выиграли один грант, сейчас выиграли другой. Конечно, есть определенное сопротивление. Я по рецензиям на гранты смотрю, когда нас обвиняют в алармизме, в крымацентричности – создается такое впечатление, что рецензии в Москве на данные грантовые предложения пишутся специалистами, которые между строк дают понять, что Крым, Черноморский регион – это периферия для России, от которой можно отказаться. И это станет неким прологом для возвращения ситуации до 2014 года, то есть всё будет хорошо, будут западные деньги идти на российскую гуманитаристику, будет российская нефть литься рекой на Запад, и всё останется, как былом в это прекрасное время до 2014 года, – подчеркнул он.

– Они не понимают, что это объективный итог времени, и так уже не будет. Я также встречал массу материалов в 2008-10 годах, были такие обсуждения, в том числе на базе серьезных московских университетов, что Черноморский регион – это не тот район, где должны присутствовать национальные интересы России. Вдумайтесь, уже прошла пятидневная российско-грузинская война, уже пролилась российская кровь, а в российской гуманитаристике, связанной с дипломатией, с внешней политикой, с внутренней политикой идет отрицание реальности. Было совершенно понятно, что инерция навязывается для формирования дуги нестабильности от Румынии до Центральной Азии, и мы в середине этого пути, на что и реагируем. Но для того, чтобы на политическом уровне принять правильные решения, должна быть научная экспертиза».