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Новости Украины

В будущем между Россией и Украиной будет забор «до неба», а новый президент РФ сдаст все спорные территории.

Об этом в интервью Ирине Шихман высказался украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война очень многие вещи окрасила исключительно в белый и черный цвет. Нет места полутонам. Если раньше мог позволить себе дискуссию, то сейчас прекрасно понимаю, что не вижу никакого совместного будущего кроме забора. Я вижу этот забор очень высоким. Прямо до неба. Думаю, что лет через тридцать начнем медленно опускаться, а может быть, и нет», – сказал украинский врач. «Новому президенту России придется отдавать все скопом. Сразу. И Курилы, и Крым, и Кёнигсберг – все сразу, чтобы получить свою порцию п****лей с первого раза. Путин же тоже рассказывал, что Крым – украинский. Соловьев об этом рассказывал. А потом – стали рассказывать другое. Он скажет: «Сколько можно нам, великим россиянам, кормить этот зачуханный Крым? Я принял решение: все, это – не наше! Пусть украинцы сами вошкаются со своим Крымом». Послушайте меня: знаю точно – он скажет, пропаганда поддержит, перезомбировать – не вижу в этом проблемы», – агитировал доктор.

Ведущая возразила, что по всем – даже оппозиционным источникам, факт остаётся фактом: большинство в Крыму рады России.

В ответ Комаровский заговорил, что никто не знает всей информации, потому что якобы невозможно провести опрос людей. По его словам, крымчанам, как бы там ни было, пророссийским крымчанам всё равно придется потесниться с «украинской территории» в соответствии с «международными договорами».

«У меня письма от крымчан в огромном количестве – и те, и те. И за, и против. И за камни с неба, и за подсолнухи. Вопрос абсолютно в другом: каждый человек адекватно реагирует на вменяемые аргументы. Россия и Украина под эгидой всего мира подписали соглашение, в соответствии с которым Крым по всем международным договорам принадлежит Украине, это – украинская территория: «И мы, Великая Россия, всегда будем верны нашим договоренностям». Поэтому любому, кто придет после Путина, не составит никакого труда сказать, что «как можно было так дискредитировать нашу великую Родину, противопоставив ее международному праву? А я теперь должен исправить все эти ошибки. Поэтому вы, дорогие мои крымчане, если не хотите жить в Украине, то наше государство создает вам прекрасные условия. В Краснодарском крае есть возможность переселения. Мы дадим условия и жилье каждому, кто не хочет оставаться в Украине», – говорит Комаровский.