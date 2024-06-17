Мечты о капитуляции России закончились

Анатолий Лапин.  
17.06.2024 11:21
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Итогом так называемого «саммита мира», который прошел накануне в Швейцарии, стало то, что Украина больше не сможет использовать предлоги, запрещающие ей переговоры с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Итогом так называемого «саммита мира», который прошел накануне в Швейцарии, стало то, что Украина...

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«Сейчас озвучены разные позиции, озвучено то, что необходимо искать дипломатический выход и, очевидно, теперь дело за формированием переговорных групп, за формированием единой переговорной площадки, единого переговорного поля.

Уже, очевидно, не будут действовать отговорки, что мы не можем принимать участие в переговорах, никаких переговоров, до победного конца, у нас могут быть только переговоры о капитуляции Путина. Об этом уже речь не идет. На сегодняшний день с этим соглашаются и на Западе, и на Востоке», – заявил Бондаренко.

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