Мечты Порошенко о томосе накрылись медным тазом и вспыхнули синим пламенем

13.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Гора не пошла к Магомету, архиереи УПЦ предпочли Лавру тусовке в Украинском Доме, и лавры Мартина Лютера оказались для Петра Порошенко несбывшейся мечтой, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написал киевский политолог Сергей Белашко, комментируя неявку Порошенко на предложенную ему руководством УПЦ встречу “на церковной территории”.

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“Из 90 архиереев УПЦ только ОДИН (очевидно, речь идет о скандальном митрополите Александре Драбинко – Ред) изъявил желание ехать на рандеву с Порошенко в “Украинский дом” (бывший Музей Ленина). Значит, на “объединительный собор” пойдут только УПЦ-КП и УАПЦ (и то не факт, Мелетич ( в миру глава неканонической УАПЦ Макарий- Ред) сильно обижен и настроен на экзархат Константинополя по эстонскому образцу). Мечты Петра о томосе накрылись медным тазом и вспыхнули синим пламенем”, – написал политолог.

“Кесарю – кесарево, а кондитеру – кондитерово”, – резюмировал он.