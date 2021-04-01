Мечты вдребезги: Киеву и Кишиневу не светит европейское членство

01.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Членами Европейского союза могут стать страны Западных Балкан, но только не Украина и Молдова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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«В последние годы обозначились естественные пределы географического расширения Евросоюза. И выйти за них очень трудно. Особенно если речь идет о каких-то крупных странах. Мне кажется, что Союз может заглотить Западные Балканы и даже Сербию, это вопрос времени. Но вот что касается стран, лежащих к востоку, тут бы я не спешил с хорошими прогнозами», – сказал Кортунов.

«Я вряд ли доживу до того момента, когда, например, Украина станет членом Евросоюза. Или Молдова. Брюссель может получить от Украины все, что ему нужно, и без мороки с полноценным членством. Кроме того, за эти семь лет в Европе накопилась некоторая усталость по поводу Украины: сколько мы с ней возимся, а она движется нам навстречу очень медленно и непоследовательно.

И с коррупцией там не очень, и с правами человека, и еще целый ряд нерешенных проблем, о которых все знают. Да и вообще, поменять Великобританию на Украину или на Турцию – едва ли в Брюсселе такая замена покажется адекватной», – резюмировал гендиректор РСМД.