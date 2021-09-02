Мечты Зеленского о 30 миллиардах пошли прахом – американских инвестиций не будет

02.09.2021 12:57 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Визит украинской делегации в Вашингтон и переговоры президента Зеленского с американским лидером Джо Байденом можно считать успешным лишь потому, что глава украинского государства посетил Овальный кабинет. Во всем остальном ему не удалось добиться конкретики и единственное, что Зеленский может продемонстрировать как итог встречи – решение о выделении Украины 60 миллионов долларов, которое Штаты приняли еще до его визита.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил политолог Владимир Корнилов.

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Эксперт также подчеркнул, что заявление Зеленского о том, что американская компания «Вестингауз» выделит Украине 30 миллиардов долларов инвестиций – это свидетельство непонимания украинским президентом происходящих процессов.

«Для Украины сам визит и попадание в Овальный кабинет считается большой «перемогой». Во всяком случае, так прямо украинские многие и эксперты об этом говорят. Ну а в целом, единственный практический результата от этого визита – это подачка в 60 миллионов долларов от Пентагона. Я не знаю, это в итоге будет вне тех выделенных 250 миллионов или сверх того, но тем не менее, 60 миллионов военной помощи Зеленский вновь привез. Все – это единственный результат. Все остальное, что он там подписал, или при нем подписали, когда он там выступал в роли гарсона, это абсолютно ни о чем, это голые слова, меморандумы. Причем, Зеленский явно не понимает даже их смысл, суть», – сказал эксперт. «Если убрать тот меморандум о якобы 30 миллиардах инвестиций в украинскую атомную энергетику – именно так представляет Зеленский сделку между «Энергоатомом» и «Вестингауз» – даже не сделку, а меморандум о сделке, то это совершенное непонимание Зеленским и всеми обслуживающими его СМИ, что же подписали. Там ни о каких инвестициях и речи близко не идет», – отмечает наш собеседник.

Он подчеркивает, что инвестиций от «Вестингауз» не может быть, поскольку сама американская компания, по сути дела, находится в состоянии банкротства.

«В 17-м году они подали на банкротство, потом их перекупили, но на тот момент у них было минус десять миллиардов убытка. И теперь Зеленский рассказывает, что кто-то вдруг принесет 30 миллиардов долларов Украине с тем, чтобы «Вестингауз» построил пять или шесть энергоблоков для украинских атомных электростанций. Это свидетельствует о том, что уровень понимания Зеленским того, что он заявлял, делал и подписывал, ниже плинтуса», – заявил Корнилов.