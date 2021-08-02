02.08.2021, Белград, Алексей Топоров

В Приштине состоялась торжественная церемония вручения «президентской» медали сыну Джо Байдена – Бой Байдену, скончавшемуся шесть лет назад.

С началом западной оккупации Косово старший сын нынешнего американского президента работал в крае по линии ОБСЕ, обучая местных албанских судей и прокуроров.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», торжественная церемония вручения «президентской» медали для покойного Бо (Джозефа Робинетта) Байдена послу США в Косово Филиппу Коснетту состоялась накануне, и на ней присутствовала вся сепаратистская элита края, включая «президента» Вьосу Османи, «пермьер-министра» Альбина Курти и «спикера парламента» Глаука Коньюфцу.

«Для нас большая честь сегодня всем вместе признать заслуги Бо Байдена и официально отметить его вклад в нашу землю, – сказала в своей речи Османи. – Верховенство закона, как вы знаете, не единственная важная тема, для меня, но именно ей я посвятила всю свою профессиональную карьеру. Поиск справедливости и укрепление верховенства закона – это не просто абстрактные теоретические или академические предметы, для меня это очень важная тема, потому что я считаю, что это должно быть нашей постоянной целью, потому что это напрямую влияет на жизнь наших граждан».

Ожидаемо президент США на церемонию не прибыл, но записал видеообращение ко всем присутствующим, сказав, что семья Байденов благодарит всех людей в Косово, которых полюбил его Бо.

«Я горжусь вашим будущим, и по этой причине я посвящаю свою работу Косово, хочу поздравить вас с вашим прогрессом, по пути которого вы идете в течение многих лет, нам нужно еще больше работать, чтобы бороться с коррупцией и принести демократию. Бо так глубоко верил в независимость и демократию Косово. Будучи юристом в Министерстве юстиции США, он добровольно подписался на то, чтобы отправиться в Косово и внести свой вклад в вашу независимость и демократию, но прежде всего в верховенство закона. Я рад видеть вакцину в вашей стране, дозировка будет приходиться раз в неделю от имени моей семьи и всей семьи Байден. Спасибо, люди в Косово находятся в сердце семьи Байден», – сказал Джо Байден.