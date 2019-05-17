Медиа-обслуга, помогавшая разжигать войну на Украине, в шоке от данных социологов

17.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Представители т.н. «медиа спильноты», сыгравшей активное участие в разжигании и поддержании горячего градуса гражданской войны на Украине, не скрывают озабоченности данными последних социологических исследований, фиксирующих критическое отношение населения к главным тезисам майданной пропаганды.

«К России позитивно относится 40%. Ради мира к компромиссам готовы 65%. 74% считают, что президент должен идти на прямой диалог с РФ, и 55% – с “ЛДНР”. 48% готовы согласиться на автономию неподконтрольных территорий ради мира, против 33%. Без комментариев, смотреть пункт о склонности к культивации народовластия, а также прикидывать время, которое нужно будет Путину, чтобы обаять новоизбранного на прямых переговорах… Пожалуй, стоит «поздравить» правящую коалицию во всей ее полноте. Это провал ее политики с треском и грохотом. А реакцией на этот провал может стать выход из лампы джинна лютого популизма и большевизма», – делится своими опасениями в блоге главред агентства «РБК-Украина» Сергей Щербина.

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Аналогично нервную реакцию вызвали итоги социсследований и в редакции еще одного украинского агентства, участвовавшего в разжигании розни и оправдании военных преступлений режима майданщиков.

«Сегодня группа Рейтинг опубликовала опрос, согласно которому более половины украинских граждан (55%), особенно в Южных и Восточных областях, жаждут прямых переговоров Владимира Зеленского с террористическими группировками ДНР и ЛНР в Донецке и Луганске. Это самые страшные цифры для страны, пережившей пять последних лет. Приговор журналистике и политическому классу. Мы не смогли объяснить половине страны, чем закончится для конкретной украинской семьи легализация боевиков за столом переговоров», – сокрушается один из руководителей сайта «Лига.net» Петр Шуклинов.

Он стращает сторонников прямых переговоров с ЛДНР новым витком военных действий. При этом сам Шуклинов признается, что надеется отсидеться в сытом Киеве, очевидно, рассчитывая и далее разжигать ненависть и стравливать людей.

«Если вы голосуете за «прямые переговоры» с боевиками, придумайте заранее, куда вы будете бежать. Я, например, пишу из Киева. Война здесь будет эхом. Но вам, тем, кто выбирает прямые переговоры, пора оценить степень подготовки бомбоубежищ вокруг своих домов. Война будет на ваших улицах. В ваших квартирах и домах. У вас не будет еды. Не будет работы. Не будет денег. И вам пора объяснять своим детям, как держать автомат. Вам пора объяснять своим мамам и отцам, что делать, когда начинается артобстрел. Вам пора составлять план побега из города в мирные области Украины. Вы этого еще не сделали, но вы за прямые переговоры? Тогда вы просто безумны», – пишет Шуклинов.

«Я знаю, что Киев никогда не допустит, чтобы такой сценарий случился. Переговоры будут в составе международной коалиции. Вопреки желанию безумцев. Вопреки желанию любой ценой установить мир, который приведет к войне, чего 55% украинцев не понимает», – добавляет пропагандист.

Интересна и позиция главы украинской делегации в ПАСЕ, депутата Верховной Рады Владимира Арьева, бывшего пропагандиста «5 канала» Петра Порошенко.

«Даже если более половины граждан захотят самоубийственных прямых переговоров с агрессором, я буду действовать в интересах вменяемого меньшинства. Затем, после очередной трагедии, меньшинство снова будет спасать страну, как в 2014. И снова победит. Такой он, наш, усеянный граблями, круг истории», – заявил Арьев в своем блоге.