«Медиаимперии рухнули»: в Австралии рассказали, как Илон Маск помог России

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Илон Маск, владелец бывшей соцсети «Твиттер», переименованной в «Х», серьезно помог России, разместив интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил австралийский блогер Семён Бойков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, конечно, благодаря Илону Маску и его сети Х информационное поле боя сбалансировалось чуть-чуть, и я наблюдаю, как настолько, особенно консервативная аудитория, правые американцы, которые за Трампа, насколько они стали проявлять свою пророссийскую позицию. Все против Зеленского, все против Украины, никто не хочет больше в эту войну натовскую. И Россия потихоньку начинает побеждать на информационном поле… в последнее время тенденция идёт уже в нашу пользу. Все уже устали кормить этого неблагодарного Зеленского. Есть страны, конечно, например, Япония, которая продолжает отдавать миллиарды долларов. Но Россия всё помнит, Россия потом, в своё время, я надеюсь, потихонечку всем ответит и отомстит за всю пакость в трудное время», – сказал Бойков.

По его словам, в Австралии обыватели понемногу теряют доверие к однобокой информации о происходящем вокруг Украины.

«В Австралии, как и во всём западном мире, наблюдается тенденция в пользу российской информационной составляющей. В начале СВО, конечно, надо признать, что Запад, ЦРУ, СБУ и все ресурсы проукраинские, проамериканские хорошо выступили. Они были подготовлены, они знали, что им нужно делать и как изображать из себя жертву, например. Но со временем благодаря возможности получать информацию через независимые источники люди всё-таки проснулись», – сказал блогер.

В качестве примера он привел недавний «опрос Евроньюс, который показал – всего 10% аудитории считает возможной победу Украины над Россией».

«Вот о чём должны сейчас думать на Западе, будут ли наши пограничные столбы на приднестровской границе или на польской границе. Но год-два назад там цифра была 30% и 40%», – отметил Бойков.

Причину перемен он видит в утрате авторитета у медиа-империй.

«После ковида, после локдаунов, после попытки принудительно вакцинировать людей на Западе Pfizer и Moderna уже нет никакого доверия западным СМИ… Только посмотрите, что получилось у Fox News – ведущей пришлось цитировать ролики интервью Такера Карлсона, своего бывшего сотрудника… 200 миллионов просмотров интервью с Путиным только в первые сутки. Алгоритмы медиа-машины, которые долгие годы, десятилетия работали, рухнули. Тот же американский телеканал CNN пытался несколько часов упрямо игнорировать это интервью, но, в конце концов, и они сдались, и были вынуждены пойти в том фарватере, который задал Карлсон», – подчеркнул обозреватель.