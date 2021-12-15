Медиаменеджер во главе «Укрзализницы» остановил все плановые ремонты путей, чтобы показать «прибыль» и остаться на посту

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Новости Украины

Временный председатель правления «Укрзализныци» Александр Камышин, который был назначен на свой пост решением Кабмина в августе, и ранее никак не был связан с железной дорогой, останавливает финансирование текущих ремонтов, чтобы таким образом поднять прибыльность компании и остаться на своем посту.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Медведь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По новой команде – у временно исполняющего обязанности сейчас задача – остаться. Основной критерий того, чтобы он остался – он должен показать прибыль на железной дороге. Что он делает? Останавливает программы и финансирование ремонтных работ, приобретение основных средств – все, что можно сделать, чтобы по бухгалтерскому балансу показать максимальную прибыль. А в другие периоды нужно будет еще больше средств, потому что там плановые ремонты, и они должны проводиться своевременно, а не когда кризис, это гораздо дороже. И там работают по этому принципу, потому что люди некомпетентные», – сказал Виктор Медведь.

Александр Камышин с июля 2011 является издателем агромедиахолдинга Latifundist Media. До этого он работал в KPMG на должности аудитора (2006-2008), в фонде Dragon Capital и генеральным директором KMZ Industries (2009-2012). С 2012 г. до 2019 г. Александр был менеджером по инвестициям в SCM и членом Наблюдательного совета Portinvest. С января 2020 г. Александр Камышин является одним из управляющих партнеров инвестиционной компании Fortior Capital.

Наблюдательный совет «Укрзализныци» (УЗ) предложил назначить Александра Камышина временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ после увольнения Ивана Юрика.