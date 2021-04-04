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04.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, СМИ, Украина
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Медиарынок Украины уже отстал от России на 7 лет – а украинизация делает только хуже

Новости Украины

Платный рынок телевидения на Украине отстает от российского на несколько лет, и никакими стараниями украинских пропагандистов эту пропасть не сократить.

Об этом на комитетских слушаниях в Верховной раде заявил директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Фёдор Гречанинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно платный рынок телевидения на горизонте от 3 до 5 лет будет единственным развивающимся сегментом медиарынка. И именно в контенте для платного телевидения Украина уже отстаёт от РФ где-то на 5-7 лет. То есть, если мы будем делать какие-то шаги, которые мешают развитию платного телевидения и получения от него доходов, мы должны понимать, что это отставание будет расти, и с точки зрения информационной безопасности это не будет перекрыто никаким другим способом. Если мы производим контент хуже, неконкурентоспособный, что бы мы ни делали со средствами распространения этого контента, мы проиграем», – объяснял Гречанинов.

Также он рассказал, почему большой процент зрителей на Донбассе не хочет смотреть украинское телевидение.

«А почему люди, которые потребляют российский контент, собственно, его используют? И тут есть две наиважнейшие причины. Причина первая – это привычка. Всегда на протяжении 20 лет в стране было очень много домохозяйств, где традиционно получали российский контент. Они привыкли к НТВ, к «Первому каналу». И они продолжают им пользоваться.

А, во-вторых, когда мы меняем языковые требования к отечественным каналом, это очень хорошо, с одной стороны, но, с другой стороны, людей, которые не готовы в силу разных причин переходить на украинский, это толкает их на русскоязычные каналы», – признал Гречанинов, не забыв сделать реверанс в адрес бандеровской украинизации.


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