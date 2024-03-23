Медицина и ранения участников СВО. Враги очерняют армию по методичкам 100-летней давности

«Получивших ранения российских бойцов, не долечившись, заставляют возвращаться на передовую – с осколками и на костылях», – такие истории, как под «копирку», стали появляться в региональных СМИ, вызывая возмущение общественности.

Однако армейские чины утверждают, что ничего подобного с ранеными участниками СВО нет, в Госдуме же увидели признаки информационной диверсии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эти вбросы направлены на то, чтобы дестабилизировать российское общество, вызвать у него протестные настроения и недоверие к военному и политическому руководству, а действуют враги по отработанной годами схеме, считает парламентарий Олег Матвейчев.

«Это абсолютно стандартная, что называется из учебников, технология военной пропаганды, этому учат во всех военных училищах, даже не академиях, – что противнику нужно рассказывать о том, что командирам на них наплевать, никто не лечит, что недолеченных отправляют на фронт и так далее. В общем, все по классике. Даже сто лет назад все это было описано. Современные медицинские технологии очень высоки, но и оружие совсем другое. Сейчас травмы сильно отличаются от тех, которые были даже 30 лет назад, не говоря уже о полвека назад. Меньше стало огнестрелов, сейчас осколочные ранения. Лечение оказывается быстро, медикаментов вполне достаточно, отправляют в госпитали по всей стране, к специалистам, если нужно. Сейчас полностью нарушена статистика, которая была на всех войнах, что на одного убитого приходится три раненных. Сейчас такой статистики больше нет. Принципиально бережем людей, не идем на «мясные штурмы», и количество раненых не такое, как было в прежних вооруженных конфликтах. Поэтому проблему пытаются надуть искусственно исключительно для того, чтобы вызвать негатив к военному руководству и к руководству страны. На самом деле, когда беседуешь с солдатами, когда общаешься с теми, кто лечат, то ничего, кроме благодарности нашим медикам от солдат не слышишь. Никаких упреков, никаких разговоров», – заявил депутат Матвейчев.

Отмечали высокий профессиональный уровень российских военных медиков и сами раненные солдаты, которые лично встречались с президентом России Владимиром Путиным, доложил ему об организации и замминистра обороны Николай Панков:

«В обязательном порядке во всех госпиталях прописана схема – лечение заканчивается прохождением военных врачебных комиссий. На самом деле, двух. Одна из них определяет годность к военной службе, а вторая – тяжесть ранения, увечья, травмы. По сути дела, это комиссионное рассмотрение медицинских документов и вынесение степени тяжести или годности к военной службе», – отмечал генерал.

По мнению экспертов, сегодня российская военная медицина получает уникальную практику.

«Традиционно русская военная медицина была одной из передовых как в западном мире, так и в целом. На сегодняшний день наши военные медики достигают все новых и новых высот. Сегодня Минобороны планомерно разворачивает огромное количество госпитальных мощностей как в прифронтовых районах, так и на сопредельных. Военная медицина учится, как и все остальные рода войск, в ходе текущего вооруженного конфликта. Военные медики сталкиваются с новыми вызовами и угрозами – мы все понимаем, что те ранения, которые получают наши военнослужащие, – это минно-взрывные и осколочные. А руководство Министерства обороны традиционно уделяет огромное внимание развитию военной медицины, материально-технической составляющей военной медицины в нашей стране. Поэтому вклад медиков в нашу военную победу переоценить невозможно. Это действительно люди высокого профессионализма, высокого чувства долга и высокой ответственности», – заявил председатель правления организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.