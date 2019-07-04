«Медицина здесь бессильна» – киевский юрист предложил ради потехи не трогать Порошенко

04.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» нарушила все мыслимые нормы и подлежит исключению с выборов.

Однако убирать политсилу не стоит – куда большим ударом для порохоботов будут результаты голосования.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский юрист Ростислав Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всем нужен Шарий и Клюев. А какой рейтинг у Шария? Насколько знаю, рейтинговое агентство вообще не включило. Полтора, два и семь? Так а за что переживает вообще гражданин Порошенко?… Здесь не юридический вопрос, а медицинский, и, похоже, медицина здесь бессильна. Они пишут, они думают, они считают, а что ж вы не думаете о Саакашвили, что ж не думаете про своего друга Парасюка, такого кадра потеряли. Казак Гаврилюк вообще пропал, сколько он, четыре квартиры купили или пять, ресторан за это время построил», – иронично отметил юрист.

«С юридической точки зрения, я вижу здесь исключительно вмешательство со стороны «Европейской солидарности», за что, в принципе её можно привлечь и снять с выборов, за вмешательство в порядок выборов. В те заявления, которые делают сегодняшние депутаты, что они поговорили с ЦИК, что ЦИК примет определённые решения, они начинают угрожать какими-то забастовками, какими-то последствиями. Я думаю, что Авакову как «министру фейсбука» надо обратить на это внимание, а не писать угрозы, что если кого-то зарегистрируют, то за что-то арестуют. Это суд решает арестовать, а не «министр фейсбука», – добавил Кравец.

Тем не менее, несмотря на то, что есть все юридические основания для того, чтобы снять с выборов партию Порошенко, по мнению эксперта, делать этого не стоит.

«Если юридически снять «Европейскую солидарность» с выборов в связи с тем, что они пропагандируют вражду, изменение территориальной границы (непризнание того, что нахождение кандидата Клюева в Донецке является пребыванием на территории Украины – ред.), они пропагандируют терроризм, грубейшим образом нарушают законодательство, в том числе и избирательное: их представители пытаются вмешиваться в работу ЦИК, они прямо давят на членов ЦИК и им угрожают.

То есть, «министр фейсбука» и СБУ обязаны уже предъявить им подозрение, и, в принципе, у ЦИК, согласно норм избирательного законодательства, есть все основания для снятия с выборов.

Но я не рекомендую этого делать, потому что мы не узнаем их реальную поддержку. Я считаю, что их надо оставить для того, чтобы вся страна увидела реальную поддержку лиц, которые уже дошли до того, что залезают на колокольни и вещают оттуда», – отметил Ростислав Кравец.