Зе-власть преподнесла согражданам новый сюрприз. Кабмин Шмыгаля отменил социальные программы медицинской поддержки больных с острыми и хроническими заболеваниями в области кардиологии, эндокринологии, нефрологии и др. Главные из них – «Терапия плюс» и «Вместе». Отмена означает, что пациенты с сердечными, печеночными, легочными, эндокринными и другими заболеваниями больше не смогут получать лекарства бесплатно или по льготным ценам. Эксперты и пациенты забили тревогу, потому что это может привести к дефициту важнейших препаратов.

Многие больные в панике: они не способны тратить огромные деньжищи на лекарства. И число таких неспособных растет день ото дня – ведь в стране колоссальный экономический кризис, постоянно растущие цены на всё и вся.

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«У меня бронхиальная астма, – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин и бывший преподаватель русской словесности Иннокентий. – Мне необходимо ежедневно принимать препараты, по несколько в день. Они очень дорогие. К примеру, «Симбикорт» стоит почти 800 грн за пузырек. А у меня пенсия 3200 грн. По «Терапии» я его получал бесплатно. Что теперь делать – ума не приложу. Это очередной факт геноцида со стороны Зе-кодлы по отношению к чуждому ей народу. И причем устроила она его в самое трудное для народа время…».

Количество страдающих легочными заболеваниями на Украине постоянно растет, как и число больных астмой. Бронхиальная астма – это один из наиболее распространенных в мире недугов. На земном шаре, по данным ВОЗ, ею страдает 235 млн. человек. К сожалению, это самое распространенное заболевание и среди детей.

Но самая большая смертность на Украине (исключая гибель на фронте) – от ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний). Они «помолодели». Во время войны их число резко возросло. На здоровье населения негативно влияют тревожность, страхи, стрессы. Все это приводит к тому, что «от сердца» ежегодно умирает более 400 тыс. человек. К инвалидизации, помимо ранений, чаще всего приводят инфаркты и инсульты. Для изменения этой статистики и работали программы бесплатного лечения и профилактики. Но теперь они закрыты.

В структуре распространенности ССЗ процент лиц трудоспособного возраста составляет: при гипертонии – 36,7%, при ишемии – 27,8%, аритмии – 31,1%, инфаркте миокарда – 29,7%. В целом у 37% трудоспособного населения диагностированы ССЗ, то есть каждый 4-й пациент с такой патологией имеет возраст от 18 до 64 лет. Теперь риск для них значительно увеличился в связи с отправкой на фронт даже тех, кто мобилизации не подлежит.

Иннокентий продолжает:

«Я размышляю над тем, что за история приключилась у нас с лекарствами, и прихожу к таким выводам. Сначала Зеленский объявил о снижении цен на некоторые их виды. Хотя многие из них еще при Азарове, когда начали внедряться программы медпомощи, были вообще бесплатными. Например, каптопрес от давления. Потом, при алчном Порошенко, цены вскочили в разы, как и на основные сердечные, противоастматические и прочие пилюли. Зеленский эту тактику продолжил. Цены накручивались постоянно. Небось, почувствовал вкус «откатов» за тендеры на них. Там такие суммы вертятся, чокнуться можно… Вот недавно пропал индийский «доларен» от артрита. Потом возник. Значит, отлично «дали» индусам! И вдруг Зеля объявляет о некотором снижении цен. А через несколько дней – закрываются программы. То есть подсластил пилюлю».

Иннокентий увязывает закрытие программ с грядущим мирным урегулированием.