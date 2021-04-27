Медицинский коллапс: Украину уделали даже Ангола, Бангладеш и Зимбабве

27.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина всё ещё чрезвычайно далека от выработки коллективного иммунитета от коронавируса – на сегодняшний день Киев обеспечил вакцинацию только девяти человек.

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявил глава партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Пётр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу начать с позитива – за сутки количество украинцев, которые получили две дозы вакцины, как это предусмотрено медицинским протоколом, удвоилось. Ещё вчера их было пять человек, а сегодня уже девять.

В то же время общее количество вакцинации составляет чуть больше одиннадцати тысяч. У нас всё ещё сохраняется расстояние в пять лет до коллективного иммунитета. И только пятьсот тридцать девять тысяч получили первую инъекцию – это меньше, чем полтора процента», – сказал он.

Пётр Порошенко подчеркнул, что по темпам вакцинации Украина отстаёт даже от стран третьего мира, не говоря уже о европейских государствах.

«В то же время процент вакцинированных, я уже не говорю о ЕС, где средняя цифра превышает 10% – на сегодняшний день мы отстаём от Анголы, Бангладеш, Экваториальной Гвинеи, Зимбабве и многих других стран третьего мира», – добавил экс-президент.