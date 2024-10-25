Медийная атака на Илона Маска в США: миллиардеру вменяют тайные разговоры с Путиным

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От разговоров о тайных созвонах Дональда Трампа с Владимиром Путиным американская пресса, поддерживающая Демпартию, перешла к опубличиванию слухов о столь же тайном и регулярном общении между Путиным и поддерживающим Трампа крайне правым миллиардером Илоном Маском.

И все это – накануне решающего голосования в США, определяющего нового хозяина Белого дома на ближайшие четыре года.

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Как утверждает издание The Wall Street Journal, Илон Маск якобы регулярно общается с Путиным с конца 2022 года. По данным издания, они якобы обсуждают «личные темы, деловую и геополитическую напряженность». Правительство США якобы в курсе этих разговоров, но держит свою осведомленность в секрете, накапливая компромат на Маска.

В качестве доказательства факта таких разговоров излание приводит заявление политолога Яна Бреммера, по словам которого, осенью 2022 года Маск рассказал ему о своем разговоре с Путиным и о «красных линиях» Кремля. Также как пример приводят, что в конце 2023 года Кремль якобы попросил Маска не включать Starlink над Тайванем – в качестве «одолжения» Си Цзиньпину.

Издание напоминает о наличии у Маска допуска к секретным данным (принадлежащая ему компания SpaceX играет ключевую роль в космической программе США – как гражданской, так и военной).

Также авторы вспоминают историю, когда Маск отклонил просьбу Украины активировать Starlink в Крыму, чтобы таким образом предотвратить готовившуюся украинцами атаку на Черноморский флот РФ.

«В последний год интересы Маска и России все чаще пересекаются. Помимо того, что Россия использует X для дезинформации, а Маск открыто выступает против помощи Киеву, в начале года украинские чиновники заявили, что российские войска начали использовать Starlink для обеспечения безопасной связи и увеличения дальности полета беспилотников. Российские войска также начали массово использовать терминалы Starlink, доставленные через третьи страны, что подорвало одно из немногих преимуществ Украины на поле боя», – говорится в публикации.

Вменяют Маску и то, что он предоставил эфирное время Путину и его взглядам на США и Украину, когда принадлежащая миллиардеру соцсеть X транслировала двухчасовое интервью консервативного политкомментатора-трамписта Такера Карлсона с российским лидером в Кремле.

«Я думаю, что Илона Маска не остановить, он сделает то, что считает нужным. Однако с ним нужно найти общий язык, найти способы его убедить», — заявил тогда Путин, выразив уверенность, что Маск – «умный человек».

«Тайные переговоры Маска могут подтверждать желание Трампа заключить масштабную сделку с Россией, в том числе по Украине», – говорится в материале. И это похоже, тот самый главный вывод, к которому подводят читателя авторы «слива».

Наблюдатели считают, что нынешний «слив» – это ответ демократов на активную скупку Маском голосов и лояльности американцев перед выборами в пользу Дональда Трампа.

Как известно, сейчас Маск, открыто надев кепку MAGA, выступает на предвыборных митингах Трампа и разыгрывает по миллиону долларов для подписантов ультраправых петиций за поддержку поправок к Конституции США, гарантирующих свободу слова и право на ношение оружия.