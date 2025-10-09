«Медийное дерьмо»: Поддержка укро-террористов шокировала польских партнеров в ЕС
В Европе разгорается скандал, связанный с фактическим оправданием польским премьером Дональдом Туском терроризма. Накануне он заявил, что не в интересах Варшавы выдавать задержанного в Польше украинца, которого в Германии объявили в розыск по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море.
Более того, как сообщал «ПолитНавигатор», Туск цинично сказал, что подрыв газопровода не является проблемой, отметив, что Германия должна стыдиться, что участвовала в строительстве «СП».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
На заявление Туска отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«По словам Туска, подрыв газопровода — это приемлемо. Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно взорвать, чтобы это все еще считалось простительным или даже похвальным», — написал глава внешнеполитического ведомства Венгрии в своем микроблоге.
При этом он добавил:
«Ясно одно: нам не нужна Европа, где премьер-министры защищают террористов».
По данным немецких СМИ, задержанный в Польше украинец – Владимир Журавлев, инструктор по дайвингу, проживавший в городке Прушкув неподалеку от Варшавы. Кроме того, в деле фигурируют еще двое граждан Украины – мужчина и женщина. В Германии считают, что они тоже участвовали в теракте в качестве водолазов, и в подрыве, вероятно, как водолазы, которые устанавливали взрывные заряды на трубопроводах.
Посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью польской радиостанции RMF FM заявил, что Киев якобы не вмешивается в дело задержанного, но признал, что дипломаты находятся в контакте с арестованным и консультируют его, как «решить дело должным образом, в соответствии с законодательством».
Обозреватель Борис Рожин считает, что в обвинениях Сийярто нет ничего нового.
«Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Венгрии не нужна Европа, где оправдывают террористов. Но это уже давно норма – Европа нормализовала нацизм и терроризм. И сама она уже не изменится. А применительно к взрыву трубопровода стоит помнить, что подрывали его американцы по приказу Байдена, про что в свое время все доходчиво расписал Сеймур Хирш.
Все это медийное дерьмо про «украинских террористов» служит исключительно одной цели – вывести из-под основных обвинений спецслужбы США, которые планировали и осуществили подрыв трубопроводов», – пишет Рожин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: