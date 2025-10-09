«Медийное дерьмо»: Поддержка укро-террористов шокировала польских партнеров в ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Европе разгорается скандал, связанный с фактическим оправданием польским премьером Дональдом Туском терроризма. Накануне он заявил, что не в интересах Варшавы выдавать задержанного в Польше украинца, которого в Германии объявили в розыск по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море.

Более того, как сообщал «ПолитНавигатор», Туск цинично сказал, что подрыв газопровода не является проблемой, отметив, что Германия должна стыдиться, что участвовала в строительстве «СП».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

На заявление Туска отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«По словам Туска, подрыв газопровода — это приемлемо. Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно взорвать, чтобы это все еще считалось простительным или даже похвальным», — написал глава внешнеполитического ведомства Венгрии в своем микроблоге.

При этом он добавил:

«Ясно одно: нам не нужна Европа, где премьер-министры защищают террористов».

По данным немецких СМИ, задержанный в Польше украинец – Владимир Журавлев, инструктор по дайвингу, проживавший в городке Прушкув неподалеку от Варшавы. Кроме того, в деле фигурируют еще двое граждан Украины – мужчина и женщина. В Германии считают, что они тоже участвовали в теракте в качестве водолазов, и в подрыве, вероятно, как водолазы, которые устанавливали взрывные заряды на трубопроводах.

Посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью польской радиостанции RMF FM заявил, что Киев якобы не вмешивается в дело задержанного, но признал, что дипломаты находятся в контакте с арестованным и консультируют его, как «решить дело должным образом, в соответствии с законодательством».

Обозреватель Борис Рожин считает, что в обвинениях Сийярто нет ничего нового.