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«Сенат США не будет терпеть игры Путина» — влиятельный республиканский сенатор Линдси Грэм, включенный в России в список экстремистов и террористов, опубликовал свой «четкий сигнал Москве» в открытом письме на страницах издания The Wall Street Journal.

«Относительно вашей редакционной статье «Послание о санкциях против Путина и Китая» от 21 мая: с момента вступления в должность президент Трамп искренне стремился достичь справедливого и достойного мира между Украиной и Россией, обеспечив таким образом глобальную стабильность. Сейчас это важнее, чем когда-либо», – написал он, обращаясь к редакции издания.

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По его мнению, «позорный выход Америки из Афганистана не только навредил нашей репутации, но и запустил агрессию по всему миру». Однако, уверен Грэм, «если США продолжат решительное лидерство по прекращению украинской войны, это может изменить ситуацию. Президент Трамп способен восстановить нашу репутацию и прекратить кровопролитие».

Сенатор обвинил Россию в отсутствии стремления к замирению.

«Однако мир требует готовности обеих сторон. Украина четко заявила, что стремится к завершению войны, зато Россия придумывает больше отговорок, чем можно выдержать. Президент Трамп обратился к Путину с требованием предоставить документ с условиями для прекращения огня, что позволит четко понять, кто блокирует мирный процесс».

«От ответа Москвы зависит, по какому пути пойдут США. Сенат готов к любому сценарию», – откровенно угрожает Грэм.

Далее Грэм переходит к сути своих угроз:

«С самого начала я координировал с Белым домом законопроект о санкциях против России. Этот документ поставит Россию в торговую изоляцию, вводя 500-процентные пошлины на страны, покупающие российские энергоносители. Последствия варварского вторжения должны ощутить те, кто его финансирует. Если бы Китай или Индия перестали покупать дешевую российскую нефть, путинская военная машина остановилась бы», – пишет он.

Грэм утверждает, что в настоящее время его законопроект поддерживают 82 сенатора. Он повторил слова одного из его коллег о том, что «если Путин и дальше будет играть в свои игры, Сенат будет действовать решительно».

«Я надеюсь на лучшее, но стоит быть готовым к самому худшему», – добавил он.

Интересно, что публикация сенатора получила скоординированную поддержку ряда других влиятельных СМИ, что говорит о заранее подготовленном характере этого медийного залпа. Так, комментируя открытое письмо Грэма, редакционный совет The Wall Street Journal призывает, что «пора сенаторам-республиканцам решительно поддержать санкции против Путина». По мнению редакции, еще один сенатор-«ястреб» Джон Тьюн может продвинуть законопроект Линдси Грэмма о вторичных санкциях, «послав сигнал Белому дому и Кремлю».

Издание критикует Трампа за «геополитическую наивность».

«Трамп, пожалуй, единственный человек в мире, кого до сих пор удивляет поведение Путина. Путин не изменит свои амбиции только потому, что Трамп поочередно просит мира и делает гневные заявления в соцсетях. Трамп и его советники считают себя жесткими реалистами во внешней политике. Им чужд «неоконовский» идеализм. Но в отношении Путина они — наивные идеалисты, произносящие слово «мир» так, как будто могут сделать его реальностью одним лишь желанием».

Хорошая новость, по мнению редакции WSJ, состоит в том, что Сенат США до сих пор имеет настоящих реалистов по отношению к России.

«Как пишет сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем письме, 82 сенатора поддерживают законопроект о введении санкций против стран, покупающих российские нефть и газ. Энергетические продажи являются финансовой основой путинского правления. Президент Байден в свое время отказался от подобных вторичных санкций, а Трамп все еще колеблется», – пишет редакция.

Правда, тут же выясняется, что все не так просто, и упомянутые сенаторы все же не чудотворцы.

«Если бы Трамп четко поддержал законопроект, предложенный Линдси Грэмом, Томом Коттоном и Ричардом Блументалем, он бы легко прошел через Сенат. В сочетании с обещанием дополнительной военной помощи Украине, эти санкции могли бы изменить расчеты Путина относительно цены войны. Но сенаторы-республиканцы могут действовать вне зависимости от позиции Трампа. Они могут проголосовать за санкции и заставить президента осознать суровую реальность амбиций Путина, от которых Трамп предпочитает отвлекаться», – сетует редакция издания.

Все эти медийные сигналы стоит воспринимать в контексте все более усиливающегося давления на Трампа со стороны оппозиционных кругов Конгресса и поддерживающих их СМИ, требующих от Белого дома изменить подходы к украинскому вопросу.

Сам же Трамп, как видно из его последних риторических интервенций, будто бы нехотя поругивает Путина, уступая американским «ястребам», однако эта словесная критика никак не конвертируется в реальные практические шаги по ужесточению политики в отношении РФ.

В Москве это тоже видят, отсюда и крайне мягкая степень реакции Кремля на последние резкие словесные эскапады Трампа, чего никогда не простили бы Байдену. Складывается впечатление, что обмен словесными посланиями – лишь видимая часть айсберга каких-то «подковерных» контактов между Белым домом и Кремлем.

Впрочем, ряд российских аналитиков предупреждают, что так не может продолжаться вечно.