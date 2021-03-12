Медик рассказал о психической панике в российских регионах

12.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Масса устрашающей информации в связи с эпидемией коронавирусной инфекции привело к увеличению депрессивности в российском обществе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» заявил главный психиатр Москвы, доктор медицинских наук профессор Георгий Костюк.

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«Наша душа пережила информационную пандемию первой волны, когда на нас сплошным потоком обрушилась масса негативной устрашающей информации. Подчеркиваю информационный характер пандемии в первую волну, потому что именно это для души было самое страшное», – сказал Костюк.

«Продажи антидепрессантов в апреле в регионах России скакнули гораздо больше, чем в Москве. Хотя вирус тогда бушевал только в Москве. Информационная повестка была одинаковой для всей страны, и именно она, а не вирус, вызвала психическую панику в регионах», – убежден психиатр.

По его словам, в настоящее время психическая паника не усиливается, но и не уходит.

«Она приобретает хронический характер. После летнего затишья тревога в структуре расстройств стала убывать, но стала нарастать депрессивность», – отмечает медик.

Он также обращает внимание, не серьезность ситуации для тяжелых пациентов, которые прошли через «красную зону».

«На пике инфекции у таких пациентов наблюдаются психозы с галлюцинациями. И эти галлюцинации, не удивляйтесь, напоминают белую горячку. В таком состоянии пациенты способны на самые неожиданные действия, приводящие к самым трагическим последствиям», – предупреждает Костюк.

Врач уточняет, что такое состояние может продолжаться от трех-четырех до пяти-шести недель в зависимости от тяжести состояния во время болезни, возраста, сопутствующих хронических заболеваний.