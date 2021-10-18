Медик: Статистика по коронавирусу на Украине недостоверна, а меры борьбы с ним – бессмысленны

Те ограничения на допуск в транспорт и общественные места, которые намерена ввести украинская власть, не имеют смысла, поскольку не все люди могут вакцинироваться, а ПЦР тесты часто дают ложный результат.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила кандидат медицинских наук Валентина Маркевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Завтра вас могут не пустить в автобус, вы не сможете доехать до другого областного центра, не сможете добраться на поезде туда, куда вам нужно, потому что вам нужно будет обязательно или вакцинироваться, или сделать ПЦР-тест. Такие требования, которые выдвинула сегодня власть, совершенно недопустимы, поскольку государство не создало сегодня никаких условий для того, чтобы (мог пользоваться транспортом) человек, который не может по состоянию здоровья вакцинироваться или переболел и имеет антитела.

Вопрос – зачем ему вакцинироваться, зачем вообще тратить сегодня вакцину на этого человека, если мы могли бы вакцинировать кого-то из группы риска? Думаю, у многих украинцев есть такие вопросы. Мы не получаем на них ответов, потому что государство не создало никаких условий. Оно не делает как, например, в Европе – Франции, Германии, Испании. Например, Франция требует вакцинироваться или сделать ПЦР-тест, чтобы зайти в ресторан, но у них практически возле каждой аптеки делают тесты. В Германии эти тесты были бесплатны до 10 октября. То есть, государство беспокоилось, чтобы человек мог получить тест бесплатно.

Это говорит о доступности – когда государство требует, оно создает определенные условия. О каких сегодня условиях можно говорить, если дельта-вирус характеризуется коротким нахождением в носоглотке, и экспресс-тесты часто показывают негативный анализ?

В результате больной, который жалуется на пневмонию, не имеет права на бесплатную помощь по «ковидному» пакету. Дельта-вирус, как правило, опускается ниже – в легкие. Поэтому для нас не является объективным назальный ПЦР-тест. Сегодня только иммуноглобулины, которые вырабатываются на седьмой день показывают это. Тест, который человек должен сделать за свои деньги, будет негативным, а у него – форма, которая протекает с нарушением всех функций, но диагноз «коронавирус» на сегодня не ставится».

На сегодня больных не госпитализируют, им не дают возможность лечиться. ПЦР тест отрицательный, и пациенту говорят: вам в обычное отделение. То есть, на сегодняшний день у нас статистики по коронавирусу нет», – заключила Валентина Маркевич.