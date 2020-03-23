Медик: В РФ нет ни пандемии, ни эпидемии, а Европа захлебнулась

23.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Нет никаких оснований, чтобы, как это происходит сейчас в соцсетях и на форумах, возмущаться вылетом в Италию передовой группы российских военных вирусологов для помощи охваченной коронавирусом стране.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил главврач городской клинической больницы № 71, экс-главврач «кремлевки» Александр Мясников.

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«Когда у соседа пылает дом, ты бегаешь туда и ведрами носишь воду, забыв обо всем. Это делает тебя человеком. Поэтому таким людям, которые пишут, я бы даже ничего не объяснял. Когда у них будет гореть дом, им будут помогать. Потому что не все люди такие жлобы, к счастью. Но они этого не поймут», – сказал Мясников.

«О какой вообще нехватке у нас идет речь? Чего не хватает? Нам может не хватить туалетной бумаги, когда такие жлобы одновременно обделаются от страха и от паники. Всего остального нам пока, слава богу, хватает. У нас нет не то, что пандемии, но даже эпидемии. У нас есть сотни заболевших, на душу населения, это сейчас меньше, чем где бы то ни было. Поэтому ни о какой нехватке сегодня речи идти не может», – убежден медик.

Он отмечает, что российские вирусологи получат в Италии бесценный практический опыт, но подчеркивает, что в первую очередь они едут помогать.

«Европа сегодня захлебнулась. Она всегда считала, что у нее самая передовая медпомощь по сравнению с нами. Кичилась этим. Но оказалось, что их система здравоохранения хороша для мирной жизни, а при форс-мажоре она просто захлебнулась. Тогда Европа обратилась туда, где может эту помощь получить. И я горд и рад, что мы можем им помочь», – резюмировал Мясников.

Напомним, что в Италию из России военно-транспортными самолетами ВКС доставлены российские военные медики, специалисты в области вирусологии и эпидемиологии с оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий. Как сообщили в Минобороны РФ, вирусологи и оборудование доставляются на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» неподалеку от Рима.