Медик ВСУ: По масштабам России курская авантюра – это даже не комариный укус

Вадим Москаленко.  
06.09.2024 19:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вся курская операция по своему эффекту оказалась лишь символической пощёчиной на расстоянии, что только ухудшило для Киева стратегическую ситуацию на поле боя.

Об этом на канале UkrLife заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся курская операция по своему эффекту оказалась лишь символической пощёчиной на расстоянии, что только...

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«То, что мы знаем из западной прессы, но отрицают обе стороны, ну, сорвались переговоры об уничтожении энергетики. Ежедневно мы получаем удары по нашей энергетике и уничтожаем российскую. Проблема в том, что у России масштаб, так, раз в десять больше. Я даже как человек, который когда-то учил в физмат школе, сел с калькулятором и посчитал.

Так вот, если мы потеряли около 20% территорий, то на Курщине мы завоевали до 5%, а Курщина – это 0,14% от территории России. Если умножить, то это даже не комар, это кроме как символическая пощёчина на расстоянии, больше никак не повлияло, а точнее – ухудшило нашу стратегическую ситуацию на поле боя», – сказал Друзенко.

«Может, у президента, у Сырского есть гениальный замысел, о котором мы не догадываемся, который держится в большом секрете – создадим плацдарм, а потом сразу на Москву

Но мы живём в довольно прозрачном информационном мире, это не Вторая мировая война, где можно было накопить целые армии и потом неожиданно ударить. Сейчас 80% информации просачивается в общий простор. Из того, что мы знаем, всё больше вопросов – а зачем?», – недоумевал ВСУшник.

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