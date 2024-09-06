Медик ВСУ: Раненых после удара по Полтаве добивали свои же

Вадим Москаленко.  
06.09.2024 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Ракетный удар по Институту связи в Полтаве показал, что на третий год полномасштабных боевых действий ни военные, ни городские службы совершенно не готовы к подобным ЧП и оказанию самой элементарной первой помощи раненым.

Об этом на канале UkrLife заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ракетный удар по Институту связи в Полтаве показал, что на третий год полномасштабных боевых...

«Трагический прилёт ракеты по военному институту в Полтаве, сейчас прессу облетела заметка одного госпитальера, который описывает, насколько государственные институции, в частности, военные, в которых есть те, кто занимают должности медиков, и городские службы Полтавы – скорая, не были готовы к массовым травмам. Около 300 жертв раненых и погибших.

Участник тех событий описывает, как раненых, вместо того, чтобы фиксировать, там элементарные действия, просто бросали на старый ЗиЛ. То есть, их убивали, добивали, их везли. Потом приезжали медсёстры с длинным маникюром и не знали, что делать с этими оборванными руками-ногами», – рассказал Друзенко.

«Среди военных – и это Полтава, где много военных частей, где есть военный госпиталь, не нашлось достаточно специалистов, которые знают не какой-то высший пилотаж, там, реанимацию, а простую качественную TCC, то есть тактическую медицину. И это на третий год войны», – удивлялся военный медик.

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