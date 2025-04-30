Медик ВСУ: Зеленский не может сказать, что мы лоханулись, вот и хвалит рейд на Курск

Вадим Москаленко.  
30.04.2025 08:26
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Практически все тезисы украинской пропаганды, адвокатирущие целесообразность курской авантюры, не выдерживают никакой критики.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио свобода» заявил бывший советник известной как «доктор смерть» американки Ульяны Супрун, а ныне военный медик ВСУ Глеб Битюков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Практически все тезисы украинской пропаганды, адвокатирущие целесообразность курской авантюры, не выдерживают никакой критики. Об...

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«Что мы хотели достичь курской операцией? Я не могу дать ответ. С самого начала стоял этот вопрос. Я понимал, что вероятнее всего, курская операция нужна была для того, чтобы захватить энную территорию России и в будущем её обменять на украинские территории. Но сколько мы территорий заняли от России? 0,001 процента? И мы хотели поменять на 20% украинской территории? Во вторых, мы пытались посмотреть на ситуацию глазами Путина, но смотрели собственными глазами. Зачем была эта операция, я не понимаю», – сказал Битюков.

Ведущая напомнила слова Зеленского, который с пафосом рассказывал, как  курской операцией «Украина показала, что Путин слаб».

«Окей, а вы себе представляете, чтобы Зеленский сказал – «знаете, лоханулись, зря зашли, не стоило этого делать». Он бы не смог так сказать», – возразил медик.

Он скептически оценил ещё один тезис украинской пропаганды.

«Была такая теория, что мы отвлекаем силы противника от Донбасса. Ну, давайте померяемся силами – практически безграничный человеческий ресурс со стороны России, и достаточно ограниченный, особенно в сравнении с ними, наш человеческий ресурс. Чьи силы мы тогда отвлекаем и перебрасываем? Свои или их?» – недоумевал Битюков.

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