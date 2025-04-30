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Практически все тезисы украинской пропаганды, адвокатирущие целесообразность курской авантюры, не выдерживают никакой критики.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио свобода» заявил бывший советник известной как «доктор смерть» американки Ульяны Супрун, а ныне военный медик ВСУ Глеб Битюков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы хотели достичь курской операцией? Я не могу дать ответ. С самого начала стоял этот вопрос. Я понимал, что вероятнее всего, курская операция нужна была для того, чтобы захватить энную территорию России и в будущем её обменять на украинские территории. Но сколько мы территорий заняли от России? 0,001 процента? И мы хотели поменять на 20% украинской территории? Во вторых, мы пытались посмотреть на ситуацию глазами Путина, но смотрели собственными глазами. Зачем была эта операция, я не понимаю», – сказал Битюков.

Ведущая напомнила слова Зеленского, который с пафосом рассказывал, как курской операцией «Украина показала, что Путин слаб».

«Окей, а вы себе представляете, чтобы Зеленский сказал – «знаете, лоханулись, зря зашли, не стоило этого делать». Он бы не смог так сказать», – возразил медик.

Он скептически оценил ещё один тезис украинской пропаганды.