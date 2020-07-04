04.07.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Донбасс, Медицина
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Медики ДНР награждены за работу в условиях пандемии


Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил государственные награды работникам сферы здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным с диагнозом COVID-19.

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55 медиков, двое из которых посмертно, удостоены ордена Республики, знака отличия «За заслуги перед Республикой» и медали «За трудовую доблесть», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ордена Республики, знаки отличия «За заслуги перед Республикой» и медали «За трудовую доблесть» присвоены тем, кто, не жалея себя, борется за жизнь своих земляков», – сказал Денис Пушилин.

Глава государства отметил героический подвиг медицинских работников, которым награды присвоены посмертно.

«Орден Республики будет передан близким фельдшера станции скорой медицинской помощи города Макеевки Светланы Владимировны Ковалевой. До последней возможности Светлана Владимировна оставалась на своем посту, оказывая помощь пациентам, служа примером другим медицинским работникам.


Еще один фельдшер станции скорой и неотложной медицинской помощи города Донецка Василий Анатольевич Коссе посмертно удостоен знака отличия «За заслуги перед Республикой». Он 40 лет отдал работе, был опытным профессионалом. Заболев 9 июня, был сразу госпитализирован, но спустя 8 дней умер», – отметил глава ДНР.

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