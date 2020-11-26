26.11.2020, Москва
 
Дзен, История, Политика, Россия, Украина
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Мединский: «Бандера убивал моих родственников»


Героизируемый сегодня на Украине один ил лидеров ОУН Степан Бандера является бандитом и террористом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой интервью» заявил экс-министр культуры, советник президента РФ Владимир Мединский.

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Переметнувшегося на сторону шведов малороссийского гетмана Ивана Мазепу, которого сегодня славят на Украине, он охарактеризовал как «подонка, который изменил присяге».

«Неоднократно предавал своего государя, играл на два фронта. Был тройным агентом. Недостойное поведение рыцаря и дворянина, просто мерзавец», – считает Мединский.

Не менее жесткие оценки он дает Бандере.

«Человек, сотрудничавший с нацистами. По польским меркам – бандит и террорист. По советским – изменник Родины. В моей семье, а я родом с Украины, относились к нему понятно как – он убивал моих родных. А теперь он – национальный герой», – сказал Мединский.


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