«Мединский остановил в первый же день», – Бортко пожаловался, что ему не дали снять про Донбасс

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Режиссер Владимир Бортко, известный по фильмам «Собачье сердце» и «Тарас Бульба», заявил, что бывший министр культуры России Владимир Мединский заблокировал съемку ленты, посвященной освободительной войне на Донбассе.

«Про Донбасс мне пишет историю Проханов. Он взял книжку, которая называется «Убийства городов». Мы были остановлены Владимиром Ростиславовичем [Мединский] в первый же день, денег не было», – сказал Бортко в интервью программе «Антонимы».

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«Мне шесть лет не дают снимать», – утверждает режиссер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом Бортко подчеркнул, что придерживается прежней позиции по Украине.

«Я считаю, что нет никаких хохлов, есть только русские люди. Украины нет, но существует западная Украина. Это другая история. Это замечательный народ, прекрасный, но не имеющий ничего общего с той Украиной и Запорожьем», – сказал режиссер.