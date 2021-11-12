Мединский: Передача крымского «скифского золота» Украине станет актом хищения

Новости Украины

Если суд передаст скифское золото из Крыма Украине, это будет хищение.

Об этом бывший министр культуры РФ сказал в интервью Metametrica, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там еще ряд инстанций должно пройти прежде, чем это решение будет утверждено. Это политический вопрос. Если скифское золото передадут третьей стороне, Киеву, это будет акт хищения. Хищений в нашей истории было много. Наполеон отодрал в Кремле все, что мог отодрать… здесь – то же самое», – сказал Мединский.

В конце октября Амстердамский апелляционный признал скифское золото из крымских музеев частью наследия Украины. Золото останется в Нидерландах, минимум, на 3 месяца, в течение которых возможно обжалование решения суда.

Скифское золото – это экспонаты выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона. В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, – Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник “Херсонес Таврический”.