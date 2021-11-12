Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
12.11.2021 21:44
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Культура, Нидерланды, Общество, Политика, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина
Просмотров:

Мединский: Передача крымского «скифского золота» Украине станет актом хищения

Новости УкраиныЕсли суд передаст скифское золото из Крыма Украине, это будет хищение. Об этом бывший...

Если суд передаст скифское золото из Крыма Украине, это будет хищение.

Об этом бывший министр культуры РФ сказал в интервью Metametrica, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Там еще ряд инстанций должно пройти прежде, чем это решение будет утверждено. Это политический вопрос. Если скифское золото передадут третьей стороне, Киеву, это будет акт хищения. Хищений в нашей истории было много. Наполеон отодрал в Кремле все, что мог отодрать… здесь – то же самое», – сказал Мединский.

В конце октября Амстердамский апелляционный признал скифское золото из крымских музеев частью наследия Украины. Золото останется в Нидерландах, минимум, на 3 месяца, в течение которых возможно обжалование решения суда.

Скифское золото – это экспонаты выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона. В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, – Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник “Херсонес Таврический”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть