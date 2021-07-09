Мединский сравнил сталинские и царские «репрессии»

09.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Архивы НКВД, касающиеся так называемых сталинских репрессий, до сих пор не рассекречены из-за бережного отношения к чувствам потомков, которым «неловко за поступки своих предков».

Об этом в эфире RTVI заявил помощник президента России Владимир Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не рассекречены все архивы, связанные с массовыми репрессиями. И по фамильным спискам людей, которые утверждали расстрелы. Причина – потомки тех, кто подписывал приговоры, – против. Они боятся, им неловко и стыдно. При этом мы не говорим, что те, кто подписывал приговоры, через одного были извергами и садистами. Они работали в системе. Кто-то делал это из карьерных соображений, кто-то – потому что он коченая свинья и ему наплевать на людей, палач – это просто работа. А кто-то искренне верил, что он борется с врагами. Более того скажу – а кто вам сказал, что из тех, кто сидел, наверняка были и расхитители, и жулики, и прочее. Поэтому это очень сложная тема. Я просто привожу пример, почему иногда эти дела, по просьбе родственников, не делают публичными, не оцифровывают и не выкладывают в свободный доступ», – сказал он. «Официальная точка зрения очень простая – это было абсолютное, бесчеловечное, бессмысленное и злодейское преступление, которому нет – и не может быть прощения», – добавил помощник Путина.

В то же время, по его мнению, судить русских монархов за казни или другие жестокие поступки – некорректно, ибо в то время была «другая этика», и действия царя/императора считались правомерными.

«В рамках монаршей этики того времени он (Иван Грозный – прим.) он был подотчётен только Богу, а земным законам не подчинялся. По крайней мере, он так считал. И правовая система того времени тоже так считала. Поэтому во времена Ивана Грозного особых народных выступлений не было. Не только из-за страха, а потому что монаршья воля, царь казнит и милует. Не звучало слово «беззаконие», – резюмировал Мединский.