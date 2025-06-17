Массовая передача почти в одностороннем порядке украинской стороне тел погибших ВСУшников создаёт киевскому режиму не только финансовую, но и политическую напряжённость.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный обозреватель Александр Зимовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий Иван Панкин отметил, что, при всём уважении к павшим, такие массовые акции – это убытки и для российской стороны: тесты ДНК, транспортировка в авторефрижераторах и т.д.

«Там 98% павших не заслуживают никакого уважения вообще, но я понимаю, что мы не они, поэтому пусть сохраняется терминология – погибшие, павшие. На самом деле, трупы убитых бандеровцев не нужны в России, и если с помощью передачи тел «погибших украинцев» можно там создать определённую политическую и, как некоторые говорят, финансовую напряжённость – это благое дело. С другой стороны, мы вполне могли обеспечить им массовое захоронение на братских могилах, поставив им осиновые колья или берёзовые кресты, и сказать, что после окончания войны украинцы могут посетить эти могилы и вдоволь на них порыдать. Поэтому программа Мединского, как мне кажется, с одной стороны, носит обширный гуманитарный характер, мы на этом делаем акцент. С другой стороны, она носит характер такого, пусть меня простят, изощрённого троллинга над украинской тусовкой, в том числе, политической. Я не говорю о тех родственниках, которые потеряли солдат на войне», – сказал Зимовский.