Мединский в Стамбуле вернул мечущегося Зеленского к «базовым первопричинам конфликта»

Максим Столяров.  
15.05.2025 17:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Турция, Украина


Переговоры в Стамбуле российская сторона рассматривает как продолжение процесса, прерванного в 2022 году.

Об этом журналистам на выступлении для прессы заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры в Стамбуле российская сторона рассматривает как продолжение процесса, прерванного в 2022 году. Об...

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«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, наша делегация утверждена президентом и обладает всеми полномочиями для проведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад и поиск возможных развязок и точек соприкосновений», – заявил Мединский.

«Задача прямых переговоров – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», – добавил он, реагируя на сегодняшние требования Зеленского “немедленно прекратить огонь”.

Отметим, в это же время на пресс-конференции просроченный президент Украины Владимир Зеленский истерил по поводу «калибра» российских представителей, прибывших на переговоры.

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