Мединский в Стамбуле вернул мечущегося Зеленского к «базовым первопричинам конфликта»
Переговоры в Стамбуле российская сторона рассматривает как продолжение процесса, прерванного в 2022 году.
Об этом журналистам на выступлении для прессы заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, наша делегация утверждена президентом и обладает всеми полномочиями для проведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад и поиск возможных развязок и точек соприкосновений», – заявил Мединский.
«Задача прямых переговоров – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», – добавил он, реагируя на сегодняшние требования Зеленского “немедленно прекратить огонь”.
Отметим, в это же время на пресс-конференции просроченный президент Украины Владимир Зеленский истерил по поводу «калибра» российских представителей, прибывших на переговоры.
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