Медленный социальный геноцид украинцев неуклонно продолжается – Лукаш

14.04.2020, Киев, Игорь Петров

У украинцев продолжают отбирать социальные гарантии, лишая нуждающиеся семьи соцвыплат по любому поводу, и уменьшая их долю в госбюджете Украины.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня почта уже забита сообщениями: «я мама, не работаю, у меня двое детей, меня вызывают в собез и говорят, что лишат меня моих соцвыплат, а субсидии у меня уже отобрали давно. Потому что я оплачиваю обучение одного из детей. Вот они взяли эти данные и говорят: значит, у вас есть деньги, значит вы, одинокая мать, не имеете права на помощь».

У меня таких историй очень много. Это философия Зеленского и его команды – уменьшение социальных гарантий. Грубо говоря – Украина без украинцев. И оно идет, медленно и неуклонно.

Просто это не такое звучное как, например, рынок земли и горящий чернобыльский лес. Это не так привлекает наше внимание, как какая-то драка в маршрутке. Но этот медленный социальный геноцид продолжается каждый день.

И с каждым законопроектом о бюджете любого правительства Зеленского урезаются социальные гарантии. Они урезались еще до коронавируса и урезаются дальше. Сегодняшний секвестр, уменьшение бюджета – не последний. Я уверена, что к лету нам объяснят, почему мы должны жить еще хуже, – и снова обрежут социальные гарантии», – прогнозирует Елена Лукаш.