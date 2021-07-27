Медлительность украинских пограничников достала даже Эстонию

27.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На границе Украины с ЕС выстраиваются сорокакилометровые очереди грузовиков. Коррумпированные украинские пограничники не спешат внедрять рекомендуемые Западом реформы, которые бы ускорили процедуру прохождения и, одновременно, сделали транзит грузов более прозрачным.

Это в ходе пресс-конференции в Киеве дал понять посол Эстонской Республики на Украине Каимо Кууск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине вы можете действительно сделать так, чтобы люди ощущали, что, на самом деле, физических границ нет. Да, они существуют, но вы понимаете, что уже сейчас транспорт двигается через эти границы, и там сорок километров грузовиков, и вы знаете, что водители стоят на жаре – это безумная ситуация. Я дипломат, и могу пользоваться зелёным коридором, и, кончено это очень хорошо, что я могу не ждать. Я думаю, что представители украинского МИД тоже могут его использовать, но сорокакилометровые очереди остаются», – сказал Кууск.

Посол отметил, что Украине пора уже навести порядок на своей границе.

«Мы работаем с разными институциями на Украине, чтобы у нас была электронная система для пересечения границы, для того, чтобы вы могли легко её пересекать, тогда вы можете не ждать так долго. Вы на Украине можете сделать много, чтобы действительно сделать эти физические границы более видимыми и менее ощутимыми», – резюмировал Кууск.