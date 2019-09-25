«Медовый месяц» Зеленского с Западом подходит к концу

25.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский теряет доверие Запада – в адрес главы украинского государства будут звучать все более жесткие оценки.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, от Зеленского ждут уже не красивых слов, а реальных действий.

«Этот «медовый месяц» западного истеблишмента и нашего президента может подойти к концу. И наоборот, будут жесткие оценки. Вместо таких оценок позитивных с точки зрения ожидания, что новая власть, я вижу, что смещаются акценты и оценки становятся менее оптимистичные. Уже восторженных нет, а уже такие оценки, которые требуют от украинской власти не только оптимистических слов, заявлений, но и действий», – заявил Карасев.