«Медуза» денонсировала договоры России и ЛДНР

26.08.2022  19:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета фиксирует вброс фейков в западных СМИ и СМИ-иноагетах накануне предстоящих в России местных выборов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил сенатор РФ Владимир Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета фиксирует вброс фейков в западных СМИ и...

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«Так, 12 августа комиссия зафиксировала попытку очернения российской избирательной системы через так называемое расследование базирующегося в Прибалтике СМИ-иноагента «Медуза». Огульные обвинения со стороны неназванных «независимых экспертов» и искусственного интеллекта были тут же подхвачены спонсируемыми правительством США «Голосом Америки» и «Радио Свобода» и немецким пропагандистским ресурсом «Дойче Велле».

Особое внимание уделяется тому, что Госдума 22 февраля ратифицировала договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и ЛДНР. По мнению прозападных журналистов, этих депутатов никто не выбирал, так как «фальсификации на выборах имели массовый характер» и поэтому соглашения можно признать не имеющими юридической силы. Комиссия считает подобные заявления прямым вмешательством во внутренние дела РФ», – сказал Джабаров.

11 сентября в России состоятся 5 тыс избирательных кампаний и референдумов, в которых примут участие 20 политических партий и 70 тыс кандидатов.

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