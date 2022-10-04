Медведь проснулся, киевлянам пора бежать прямо сейчас – Ваджра

Новости Украины

Жителям Украины лучше сегодня собрать вещи и покинуть страну, потому что сейчас для Украины настала временная пауза, но через несколько месяцев происходившее в Киеве в начале спецоперации покажется легкой прогулкой.

Об этом в эфире интенет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это – пауза, и когда эта пауза закончится, то, блин, я украинским гражданам, которые сейчас там, которые меня слышат, настоятельно рекомендую – собирайте манатки, собирайте детей и двигайте туда, откуда вы вернулись. А если еще туда не ездили, двигайте. Пришло время паковать чемоданы. Пока у вас есть эта пауза, я не знаю, сколько она будет длится, но как минимум, месяца три, возможно, больше. Все зависит от того, насколько быстро закончатся все приготовления. А когда эта пауза закончится, у вас будет очень страшно. Все, что было перед этим, дорогие мои киевляне, все, что вы испытали в феврале-марте, это все будет просто детский лепет по сравнению с тем, что вас ожидает в ближайшие месяца три-четыре, может, пять. Все, что вы видели, пережили, что испытали – я понимаю, вы сейчас батоны там расслабили, вам хорошо в глубоком тылу. Вы забили, что война идет. Ребята, это неправильно…», – убеждал публицист земляков.

«И то, что вы сейчас там более-менее в комфортной ситуации, – ну да, подумаешь, перебои с электроэнергией, нет работы, еще что-то. Это все такая ерунда, по сравнению с тем, что вас ожидает в ближайшие месяцы. Поэтому я еще раз говорю чисто от сердца, от души – если у кого-то есть возможность собирать манатки, собирать детей – валите в Европу. Лучше уж там сидеть на эти копейки, чем находиться в том месте, где вы сейчас, когда все это начнется… Медведь проснулся. И медведь разозлился. Те, кто его будили и злили, они добились своего… Впереди вообще будет жесть, потому что специальная военная операция заканчивается», – заключил Ваджра.