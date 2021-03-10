Медведчук готовит для Коломойского запасной аэродром в России – политолог

10.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Скандальный украинский олигарх Игорь Коломойский может получить убежище в России, если его выдачи потребуют США.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Россия является единственной страной, которая не выдаст Коломойского Соединенным Штатам. Бондаренко отмечает, что убежище украинский может получить через украинского политика Виктора Медведчука.

«Коломойскому могут настоятельно советовать самому покинуть страну и уехать куда-либо. Но есть одна-единственная страна в мире, куда он может уехать теоретически и откуда его не выдадут Соединенным Штатам. Это Россия. В Израиле он уже был, насколько мне известно, в Израиле ему настоятельно посоветовали вспомнить про Родину, про Днепр, кручи и все прочее. В данной ситуации это единственная страна.

Я не думаю, что Игорь Валерьевич уже заслужил прощения за то, что он говорил весной 2014 года в адрес Путина. Единственный на сегодняшний день союзник в этом отношении, который может решить вопрос Коломойского в России, – это Медведчук, как ни странно. С которым произошло сближение на очень конкретной почве.

Игорь Коломойский заинтересован в импорте российской энергии на Украину, зять Виктора Медведчука возглавляет компанию «Россетти», которая занимается именно транспортировкой электроэнергии, передачей электроэнергии. Но это бизнес-основа. В любом случае я думаю есть основа для разговоров, для контактов, для решения чего-то большего, чем просто торговля электроэнергией», – заявил Бондаренко.