Медведчук и люди Януковича готовят раздел Украины – Данилов

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Идею разделить Украину по корейскому сценарию российскому руководству якобы подсказал экс-глава ОПЗЖ Виктор Медведчук, попавший по обмену на «азовцев» в Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью ВВС заявил секретарь СНБО Украины и оголтелый русофоб Алексей Данилов.

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«У России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план «Б», когда будут делать так называемую «вторую Украину», – утверждает Данилов.

По его словам, план предложил сам Медведчук.

«Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель», – говорит секретарь СНБО.

Он уверяет, что вместе с соратниками Медведчук внесет «предложение о создании двух стран».

Кроме того, добавил, что в ближайшее время Россия ставит задачу полностью взять под контроль Донецкий и Луганский регион, а потом реализовать идею раздела Украины.

Чиновник заявил, что этим вопросом занимаются люди, которые готовили Будапештский меморандум 1994 года.

«Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нитки», – резюмировал Данилов.