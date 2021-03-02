«Медведчук и Порошенко – динозавры из одного зверинца» – Дроздов

02.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Пятый президент Украины Пётр Порошенко в погоне за воплощением своих бизнес-интересов собственными руками создал равнозначного себе «оппонента» в лице нынешнего лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом в эфире «4 канала» заявил скандальный львовский телеведущий и патологический русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас на орбите и на политической шахматной доске Украины имеем ключевого игрока – Медведчука, очень деструктивную личность, открыто вражескую, как плод пятого президента. И это нужно признать, нужно взять политическую ответственность, смелость признать, что в политику на очень легитимном уровне, на самом высоком политическом уровне эту «консерву», которая имела на тот момент 1% или 0,5%, ввел именно пятый президент.

Причем ввел под бизнесовые интересы – поставка электроэнергии в аннексированный Крым с транзитом. Ввел, полностью зациклив переговорный процесс именно на Медведчуке», – рассуждает Дроздов.

«Знак равенства между ними абсолютно справедливый. Это может категорически не нравиться, это может злить, это может приводить в бешенство, это может даже направлять кого-то резко против…

Но, по большому счету, – ягоды одного поля, крупные фигуры, равнозначные фигуры одного калибра, абсолютно в одном весе, титаны, бегемоты, динозавры украинского этого – не политикума, а зверинца. Это политики одного уровня», – добавил бандеровец.