Медведчук и Порошенко помогут Зеленскому

22.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

По некоторым полярным вопросам новая правящая коалиция в украинском парламенте может рассчитывать на поддержку как экс-президента и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, так и одного из лидеров «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука.

Об этом «Известиям» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, считающийся близким к Медведчуку.

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Он полагает, что новая Верховная рада, скорее всего, будет жить в условиях сосуществования двух оппозиций, а финишировавшие второй и третьей ОПЗЖ и ЕС будут атаковать «Слугу народа» как с западного, так и с восточного флангов.

«Порошенко будет искать возможность сотрудничать с властью по вопросам НАТО и Евросоюза. А «Платформа» окажется реальной оппозицией, последовательно выступающей за восстановление экономических отношений с Россией. Однако если речь пойдет о каких-то инициативах ради мира и экономической стабильности, то «Оппозиционная платформа» поддержит Зеленского», – считает Погребинский.