Медведчук и Порошенко совместно закошмарят Зеленского

29.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» и Виктора Медведчука «За життя» в новом парламенте могут объединяться против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Золотарев пояснил, что разговоры о таком тайном союзе ходили еще во времена президентства Порошенко – самолету Медведчука позволялось летать напрямую в Москву, он имел возможность получать доходы с газового бизнеса, телеканалы вроде бы как идеологических противников пиарили друг друга.

«В Верховной Раде изначально оппозиционными по отношению к президенту Зеленскому и «Слуге народа» являются две политические силы – широкая оппозиционная платформа партий «За життя» и «Европейская солидарность» – такой политический гибрид «ЗажопЕС».

Многие удивляются: «Как это так, они ведь идеологически несовместимы». Да, Медведчук формально находился в оппозиции к Порошенко. Но любая оппозиционная деятельность на Украине приводит к перекрытию идеологического и финансового кислорода оппозиции. Я прекрасно помню конец девяностых, когда при Кучме моментально перекрыли возможность любой работы Тимошенко. Люди потеряли работу, всё встало.

А тут человек получает в свои руки треть рынка сжиженного автогаза, треть рынка дизтоплива, и заработанное на этой оппозиционной деятельности направляет на скупку телеканалов. И сегодня 40% информканалов Украины находятся в одних руках», – отметил политолог.

По мнению Андрея Золотарёва, такой союз будет очень опасным для нового президента Украины.

«Такой альянс может оказаться для Зеленского очень опасным, поскольку впереди очень непопулярные решения. Чего стоит только вопрос о сельхоз. земле. Где брать деньги для выплаты по внешним долгам? Непопулярных решений, которые могут быть и в мирном урегулировании, имплементации Минска, не избежать.

Одни будут «петь песню» про зраду, другие будут «петь песни» об антинародной власти, ведь у нас и Пётр Алексеевич зашёл на президентский пост с высоким кредитом доверия, но, когда началась история с тарифами – заговорили об антинародной власти. Так же и здесь. И очень многие, голосовавшие за «Слугу народа», начнут сомневаться в этот момент», – резюмировал эксперт.