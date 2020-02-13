13.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина, финансы
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Медведчук: инвестиционный бум отменяется, Украина нищает


Новая киевская власть в лице Владимира Зеленского и его команды способствует стремительному выводу из нестабильной Украины инвестиций, уровень которых значительно упал за последние годы.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил лидер фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инвестиции пойдут сюда, если идут боевые действия? Они пойдут сюда, если нестабильное законодательство? Разве они не видят, что происходит в так называемом турборежиме во время первой и второй сессии парламента, когда законы принимаются тогда, когда кто-то во власти захотел, потому что у них есть большинство голосов? Захотели – приняли, захотели – отменили, изменили.

Бизнес пойдёт сюда? Бизнесу интересно первое – заработать, и второе – унести ноги… Как минимум, то, что вложили, забрать. А если нет ни гарантии первого, ни гарантии второго, то бизнес не развивается, и у бизнеса нет интереса – рисковать и идти на Украину.

И поэтому, когда говорят: «Да, мы ждём инвестиций», давайте посмотрим по цифрам. Я не знаю, как он (Владимир Зеленский – прим. ред.) собирается отчитываться.

А какие инвестиции по итогам 2019 года, по сравнению с 2013, до всех этих событий? Были 5,5 миллиарда ежегодно, и составляли 53 миллиарда долларов. По итогам 2018 года они сократились, по итогам 2019 они сократились до 34 миллиардов.

То есть, 20 миллиардов убежало с Украины. Закрывались банки, предприятия, выводился бизнес из страны, не видя перспективы своего развития и возможности зарабатывания денег. В 2018 году за год было привлечено 2,9 миллиарда. По итогам 11 месяцев (2019 года – прим. ред.), 12 ещё нет – 1,9 миллиарда. Ну, будет 2,1 миллиард», – предположил Медведчук.

По мнению политика, новая украинская власть только способствует тому, что бизнес стремиться убежать из «незалежной».

«То есть, инвестиции уменьшаются, и это при новой власти. Президенту 9 месяцев, правительству 5 месяцев. Да, пока нет результата, потому что бизнес любит тишину, он должен просчитать, проанализировать, и потом принимать решения.

А скажите, что сделали для этого бизнеса: «Вот мы сделали, и мы вас ждём, приходите через год-два». Покажите мне, как специалисту, что вы сделали, что можно расценить как фундамент для привлечения инвестиций. Я вам отвечаю, как специалист – ничего.

Но сделали наоборот – ухудшили ситуацию в инвестиционных вопросах», – резюмировал политик.

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